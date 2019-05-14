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Первый тизер комедийного возвращения «Беверли Хиллз, 90210»

Телеканал FOX продолжает настраивать зрителей на нужный ностальгический лад в преддверии грядущей летней премьеры весьма оригинального возвращения культового молодёжного сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». Всё те же актёры, но совершенно другие персонажи — теперь они сыграют самих себя и, судя по всему, будут не прочь над собой посмеяться.

По сюжету Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис спустя 20 лет после окончания сделавшего их знаменитым сериала решают воссоединиться ради съёмок продолжения. Что может стать весьма непростой задачей, учитывая предысторию непростых отношений некоторых членов актёрского состава.

Премьера шестисерийного мокьюментари намечена на 7 августа, а для затравки — первый тизер:

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Видео Беверли-Хиллз, 90210
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«Беверли-Хиллз, 90210» возвращается с оригинальным актёрским составом
 
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