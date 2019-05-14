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«Игра престолов» — за кадром 5-го эпизода 8-го сезона

Очередная глава хроник пикирующего эпика. Кабельный канал HBO исправно выкатил видеоматериалы о создании 5-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов». Серия «Колокола» (The Bells) блестяще вписалась в непостижимые уму простых смертных планы шоураннеров, окончательно похоронив сюжет и персонажей задолго до того, как они погибли на экране.

Впрочем, стремительно регрессирующий сценарий не должен бросать тень на самоотверженную работу творческой команды и актёров. Они сделали всё что смогли.

Традиционно короткая 10-минутная фичуретка «Внутри эпизода» с комментариями шоураннеров, дающих пояснения к событиям, происходившим в серии:

Развёрнутое и подробное 35-минутное видео с многочисленными комментариями представителей съёмочной группы можно посмотреть на официальном канале сериала.

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Видео Игра престолов
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