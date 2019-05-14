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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Зло» — тизер мистического триллера

В сети появился первый тизер мистического триллера «Зло» с Катей Херберс и Майком Колтером в главных ролях. Премьера сериала случится в грядущем телесезоне 2019–2020.

Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар (Херберс) изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста (Колтер), по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.

В проекте также задействованы Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй, Мэдди Крокко и Дэлия Кнапп.

Сценарий пилота написали Роберт и Мишель Кинги («Безмозглые»); оба входят в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Лиз Глоцер («Касл-Рок»). Роберт Кинг снял первый эпизод. Производство контролирует CBS TV Studios.

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