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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Осенью Adult Swim покажет новый мультсериал от Дженнди Тартаковски

Автор культового «Самурая Джека» возвращается на Adult Swim — телеканал заказал производство первого сезона анимационного сериала под названием «Первобытный человек» (Primal) от Дженнди Тартаковски и выпустил первый тизер.

В центре истории — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Премьеру приключенческого мультсериала о доисторических временах обещают уже этой осенью.

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Видео Первобытный человек
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