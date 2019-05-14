Осенью Adult Swim покажет новый мультсериал от Дженнди Тартаковски

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Автор культового «Самурая Джека» возвращается на Adult Swim — телеканал заказал производство первого сезона анимационного сериала под названием «Первобытный человек» (Primal) от Дженнди Тартаковски и выпустил первый тизер.

В центре истории — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Премьеру приключенческого мультсериала о доисторических временах обещают уже этой осенью.