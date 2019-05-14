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«Маршал» — трейлер полицейской драмы со Стивеном Дорффом

Телеканал Fox выкатил трейлер современного вестерна «Маршал» со Стивеном Дорффом («Настоящий детектив») в главной роли. Сериал входит в список премьер грядущего телесезона 2019–2020 и пока не обзавёлся точной датой выхода.

На место почившего шерифа в округе Лос-Анджелес назначают наименее подходящего для этой должности человека — служителя закона в пятом поколении, привыкшего собственноручно ловить плохих парней, а не барахтаться в политическом болоте.

Помимо Дорффа в сериале снимаются Яра Мартинес, Брайан Ван Холт, Сиена Гоинс, Бекс Тейлор-Клаус, Шэйн Пол Макги и Марк Мозес. За сценарий отвечает Уилл Билл («Тренировочный день»), режиссирует Дэвид Эйр («Отряд самоубийц»); оба выступают исполнительными продюсерами проекта.

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Видео Маршал
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