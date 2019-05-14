«Блудный сын» — трейлер криминальной драмы с Майклом Шином

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальная драма «Блудный сын» от телеканала Fox обзавелась полноценным трейлером. Проект входит в обойму новинок грядущего телесезона 2019–2020 и пока не получил точной даты премьеры.

Процедурная драма с элементами чёрной комедии расскажет о страдающем неврозами психологе-криминалисте Малкольме Брайте (Том Пэйн), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что является сыном знаменитого серийного убийцы Хирурга (Майкл Шин). Малкольм помогает нью-йоркской полиции раскрывать преступления, временами отвлекаясь на личные проблемы: склонную манипулировать всеми мать, раздражающе нормальную сестру и папашу-убийцу, стремящегося наладить отношения с сыном.

В актёрский состав сериала также входят Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс. Сценарием занимаются Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).