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Первоисточники: deadline.comcollider.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов» установила очередной рейтинговый рекорд

Предпоследний эпизод «Игры престолов» в очередной раз поднял рейтинговую планку на новую высоту — снятую Мигелем Сапочником 5-ю серию 8-го сезона под названием «Колокола» (The Bells) посмотрело 12,5 млн зрителей. Речь идёт о премьерном просмотре в реальном времени без учёта отложенных просмотров в тот же вечер.

Предыдущий рекорд принадлежал финалу 7-го сезона — в премьерный вечер серию «Дракон и волк» (The Dragon and the Wolf) посмотрели 12,1 млн человек; а прежний рекорд по общему количеству просмотров за первый вечер — 17,8 млн — принадлежал 3-му эпизоду текущего сезона под названием «Долгая ночь» (The Ling Night). Общее же количество просмотров 5-й серии, включая отложенные, а также просмотры на потоковых платформах HBO Go и HBO Now, составило 18,4 млн. Таким образом, сейчас «Колокола» являются рекордсменом среди всех остальных эпизодов сериала.

Окончательные подсчёты ещё впереди, но уже сегодня на каждый эпизод 8-го сезона приходится в среднем 43 млн просмотров. Результаты предыдущего сезона отстают от этого числа более чем на 10 млн.

Пусть вспоминать о сюжете без содрогания уже не выйдет, но работу съёмочной команды и актёрского состава переоценить попросту невозможно — все они невероятные молодцы и заслуживают пристального внимания, поддержки и любви аудитории.

Заключительная серия фэнтезийного эпика, снятая шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом по собственному сценарию, выйдет на экраны 19 мая.

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Темы
 
Игра престолов
 
tanaka
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