«Некст» — трейлер технотриллера про злобный ИИ

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Человечество против искусственного интеллекта. Для телесезона 2019–2020 телеканал Fox приготовил технотриллер «Некст» (neXt) о вышедшей из-под контроля компьютерной программе.

События сериала разворачиваются в ближайшем будущем, где сверхпродуктивный искусственный интеллект neXt обретает свободу и начинает действовать в соответствии с собственными представлениями о мире людей благодаря информации, которую закрытая сеть успела накопить за время, проведённое в служении человечеству.

В актёрский состав входят Джон Слэттери, Фернанда Андраде, Майкл Мосли, Джейсон Батлер Харнер, Ив Харлоу, Аарон Мотен и другие.

Сценарий написал создатель проекта Мэнни Кото («24 часа»), а режиссируют коллеги по «Это мы» Джон Рекуа и Гленн Фикарра. Все трое являются исполнительными продюсерами сериала.