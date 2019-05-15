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«Явление» — трейлер фантастического триллера от ABC

Детишки со сверхспособностями однозначно в тренде. Телеканал ABC опубликовал трейлер своей многосерийной новинки «Явление» для грядущего телесезона 2019–2020.

Фантастический триллер рассказывает о начальнице полиции, взявшей под опеку ребёнка, найденного на месте таинственной аварии. Пережившая катастрофу девочка не получила ни царапины, зато лишилась памяти. Расследование вовлекает главную героиню в историю о масштабном заговоре, в центре которого находится её юная подопечная.

В сериале снимаются Эллисон Толман, Алекса Суинтон, Овайн Йомэн, Эшли Ауфдерхайд и другие.

Пилот срежиссировал Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию Мишель Фазекас («Агент Картер») и Тары Баттерс («Кукольный дом»). Все трое выступают исполнительными продюсерами сериала. Производство курирует ABC Studios.

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«Явление» — трейлер фантастического триллера от ABC

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