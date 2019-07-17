Промо-арт восьмого сезона «Стрелы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Издание Entertainment Weekly опубликовало официальный промо-арт к заключительному сезону «Стрелы» от телеканала The CW. Главный герой сериала в исполнении бессменного Стивена Амелла выглядит порядком утомлённым этой восьмисезонной эпопеей.

В последний раз герой фантастического боевика Оливер Куин подведёт свой любимый город Старлинг-сити и на том успокоится, оставив борьбу со всевозможным злом на совести остальных проектов основательно разросшейся за эти годы Arrowverse.

Премьера 10-серийного восьмого сезона состоится этой осенью.