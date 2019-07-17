 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Disney планирует игровой ремейк мультфильма «Покахонтас» Ноль кадров в секунду. Выпуск 272: Все... кроме некоторых «Яндекс» возрождает конкурс по созданию игр для ZX Spectrum «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — трейлер спортивной драмы Завершение комикса Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» никак не скажется на одноимённом сериале
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Промо-арт восьмого сезона «Стрелы»

Издание Entertainment Weekly опубликовало официальный промо-арт к заключительному сезону «Стрелы» от телеканала The CW. Главный герой сериала в исполнении бессменного Стивена Амелла выглядит порядком утомлённым этой восьмисезонной эпопеей.

В последний раз герой фантастического боевика Оливер Куин подведёт свой любимый город Старлинг-сити и на том успокоится, оставив борьбу со всевозможным злом на совести остальных проектов основательно разросшейся за эти годы Arrowverse.

Премьера 10-серийного восьмого сезона состоится этой осенью.

Промо-арт сериала «Стрела» Промо-арт сериала «Стрела»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Стрела
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме лета 2015 года
 
Аниме Новое аниме зимы 2015 года
 
Аниме Новое аниме осени 2014 года

Тоже интересно

 
Кино «Полярный» — трейлер экшен-фильма с Мадсом Миккельсеном в главной роли
 
Кино Marvel ищет открытого гея для фильма «Вечные»
 
Кино Warner Bros. и DC Films заказали «Флэшу» новый сценарий
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — трейлер и постер
 
Кино Ридли Скотт опять разочаровался в ксеноморфе
 
Кино Харли Квинн не появится в новом «Отряде самоубийц»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Официально: Plants vs. Zombies 3 находится в разработкеОбложку The Sims впервые украсила ЛГБТ-параSony проведет большую пресс-конференцию в рамках выставки ChinaJoy 2019Зарегистрирована торговая марка Nintendo Switch DoНазвана точная дата выхода Luigi's Mansion 3 для Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru