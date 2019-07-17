Портретный постер сериала «Бэтвумен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ах, этот роскошный волосатый шлем!.. Телеканал The CW опубликовал портретный постер «Бэтвумен» во всей её воинственной красе. Народная мстительница полностью экипирована и готова к борьбе с мужским шовинизмом готэмским криминалом.

Супергеройская драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») с Руби Роуз в титульной роли рассказывает о небезразличной горожанке Кейт Кейн, воюющей со злом и несправедливостью в страдающем от беззакония мегаполисе. Очень скоро бесстрашная Бэтвумен станет символом надежды и перемен к лучшему для рядовых готэмчан.

Премьера сериала состоится 6 октября.