Портретный постер сериала «Бэтвумен»

Ах, этот роскошный волосатый шлем!.. Телеканал The CW опубликовал портретный постер «Бэтвумен» во всей её воинственной красе. Народная мстительница полностью экипирована и готова к борьбе с
мужским шовинизмом готэмским криминалом.
Супергеройская драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») с Руби Роуз в титульной роли рассказывает о небезразличной горожанке Кейт Кейн, воюющей со злом и несправедливостью в страдающем от беззакония мегаполисе. Очень скоро бесстрашная Бэтвумен станет символом надежды и перемен к лучшему для рядовых готэмчан.
Премьера сериала состоится 6 октября.