 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Розыгрыш билетов на премьеру аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший» «Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года Сценарист «Смертельной битвы» обещает рейтинг R и фаталити Warframe — CG-короткометражка от автора Portal: No Escape и «Кловерфилд, 10» Новое аниме лета 2019 года
10
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Портретный постер сериала «Бэтвумен»

Ах, этот роскошный волосатый шлем!.. Телеканал The CW опубликовал портретный постер «Бэтвумен» во всей её воинственной красе. Народная мстительница полностью экипирована и готова к борьбе с мужским шовинизмом готэмским криминалом.

Супергеройская драма Кэролайн Дрис («Дневники вампира») с Руби Роуз в титульной роли рассказывает о небезразличной горожанке Кейт Кейн, воюющей со злом и несправедливостью в страдающем от беззакония мегаполисе. Очень скоро бесстрашная Бэтвумен станет символом надежды и перемен к лучшему для рядовых готэмчан.

Премьера сериала состоится 6 октября.

Постеры сериала «Бэтвумен»
10 Обсудить
Темы
 
Галерея Бэтвумен
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Бэтвумен» — свежий супергероический постер
 
«Бэтвумен» — очередной интригующий промо-ролик
 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом

Тоже интересно

 
Кино Disney поглотил 21st Century Fox
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Кино «Яндекс» спасает советские мультфильмы посредством нейросетей
 
Кино Студия Disney попросила убрать из кинотеатров короткометражку «Олаф и холодное приключение»
 
Кино Новому «Хищнику» пересняли большую часть финального акта
 
Кино Новый «Спаун» будет полностью лишён веселья
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Официально: Plants vs. Zombies 3 находится в разработкеОбложку The Sims впервые украсила ЛГБТ-параSony проведет большую пресс-конференцию в рамках выставки ChinaJoy 2019Зарегистрирована торговая марка Nintendo Switch DoНазвана точная дата выхода Luigi's Mansion 3 для Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru