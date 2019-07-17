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Кадры из второго сезона «Охотника за разумом» Дэвида Финчера

В сети появились первые кадры из второго сезона «Охотника за разумом». Сериал вернётся на Netflix 16 августа со свежими девятью сериями.

Психологический триллер основан на книге Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit бывшего спецагента ФБР Джона Дугласа. За годы службы Дуглас поучаствовал в охоте на известнейших серийных убийц и насильников того времени, разрабатывая специальные техники в области профайлинга. Второй сезон охватит события, происходившие с 1979 по 1981 годы, и сосредоточится на деле об убийствах детей в Атланте.

Во втором сезоне к своим ролям гарантированно вернутся Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв и Кэмерон Бриттон. Продолжение Дэвиду Финчеру помогали снимать Эндрю Доминик и Карл Фрэнклин.

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Кадры из сериала «Охотник за разумом»
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