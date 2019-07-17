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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Премия «Эмми» оказалась слишком «белой»

Прогрессивная общественность вновь негодует. На сей раз причина в недостаточной представленности этнических и расовых меньшинств среди номинантов на премию «Эмми» этого года. Выходит, ожесточённая борьба за инклюзивность была напрасной?

После прошлогодних рекордных 38 актёрских номинаций и 27 номинаций годом ранее нынешние 24 упоминания вернули борцов за равноправие с небес на землю. Особенно оскорбительной те нашли комедийную категорию, где количество белых актёров буквально зашкаливает, достигая 87,2% (против 55% в 2018 году). Четыре номинации и вовсе не включили в число соискателей награды ни одного «цветного»: «лучшая актриса», «лучший актёр второго плана», «лучшая актриса второго плана» и «лучший приглашённый актёр».

В подразделе мини-сериалов дела обстоят чуть лучше: 37,5% номинантов остались за меньшинствами (44% в прошлом году). А впереди планеты всей нынче оказались драматические категории, где ситуация близка к равенству: 55,3% против 44,7% в пользу белых актёров.

Похоже, кому-то придётся искупать вину — ждём рекордного количества темнокожих победителей?

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