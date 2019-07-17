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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Критика восьмого сезона «Игры престолов» не заставит Джорджа Мартина поменять книжную концовку

Портал Entertainment Weekly отвлёк Джорджа Мартина от написания «Ветров зимы», чтобы поговорить о финале книжной серии в свете шквала критики от зрителей и прессы, павшего на головы авторов восьмого сезона «Игры престолов». Мартин в который раз повторил, что обман ожиданий ради обмана ожиданий — откровенно тупиковое решение, на которое он никогда не пойдёт, даже если тысячи читателей будут знать ответы на все его сюжетные твисты, хотя это и не значит, что у писателя никогда не было подобных мыслей.

Появляется соблазн что-то изменить [в следующих книгах], мол, боже мой, всё пропало, нужно придумать что-то другое. Но это неправильно. Потому что ты планомерно подводил к определённой концовке, и если внезапно поменяешь направление только потому, что кто-то разгадал интригу или она кому-то не понравилась, сломаешь всю конструкцию. Поэтому я не читаю фансайты. Я хочу написать книгу, которую всегда собирался написать. И когда она выйдет, читатели могут её любить или ненавидеть.

Вдобавок автор поделился любопытными замечаниями в отношении последних сезонов сериала.

Да, я раскрыл [шоураннерам Бениоффу и Уайссу] некоторые вещи несколько лет назад, и часть из них они воплотили в жизнь, но в то же время выглядит это всё по-другому. При написании «Ветров зимы» я держу в голове абсолютно конкретное представление, куда всё движется в этой книге и в следующей. Отныне будто существуют две альтернативные реальности, и я должен приложить двойные усилия, создавая мою версию истории, чем я и занимаюсь.

 
Джордж Мартин, автор единственной правильной концовки

Переживать Мартину особенно не о чем — как бы он ни завершил «Песнь Люда и Пламени», справиться с финалом хуже, чем Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, у него при всём желании не получится.

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Игра престолов
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