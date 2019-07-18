Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Фрэнк Спотниц — создатель завершающегося в этом году четвёртым сезоном «Человека в высоком замке» — подыскал себе новый многосерийный проект, который обещает масштабность и пристальное зрительское внимание. Спотниц договорился с владельцем прав Games Workshop о создании сериала «Эйзенхорн» по легендарной вселенной Warhammer 40,000.

Сериал, придерживающийся жанровой эклектики оригинала, сочетающего в себе мотивы готического фэнтези и боевой фантастики, расскажет о суровом, эпичном мире мультимедийного франчайза, где человечество стоит на грани уничтожения. Пока армии людей ведут нескончаемые войны против множества разных врагов, во тьме зреет новая тайная угроза, которой противостоят силы Инквизиции — тайной полиции Империума. Центральные персонажи истории — отряд инквизиторов под началом Грегора Эйзенхорна, стремящийся разрушить чудовищные замыслы пришельцев, еретиков и демонов погубить человечество.

Основой для сценария послужат романы Дэна Абнетта (дилогия «Стражи галактики»). Спотниц будет выполнят обязанности шоураннера и исполнительного продюсера проекта.