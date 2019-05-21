Софи Тёрнер против фанатов: петиция о пересъёмке «Игры престолов» — неуважение ко всей съёмочной группе

Запущенная на прошлой неделе петиция за пересъёмку восьмого сезона «Игры престолов» менее криворукими шоураннерами собрала более 1,4 млн подписей, и, надо полагать, это число продолжит неуклонно расти по мере просмотра оставшимися зрителями заключительного эпизода.

Понятно, что при таком масштабе народного недовольства сами актёры сериала не могли пройти мимо и воздержаться от комментариев. Громче всех в поддержку создателей кричит Софи Тёрнер, которую концовка, безусловно, более чем устроила:

Я считаю, что все эти петиции — неуважение по отношению к съёмочной группе, сценаристам и режиссёрам, без устали работавшим более 10 лет и потратившим 11 месяцев на съёмки последнего сезона… 50 ночей съёмок. Огромное количество людей работало не покладая рук, а зрители готовы выбросить всё это в мусор только потому, что они получили не того, чего хотели.

Актриса хоть и оскорблена до глубины души, однако не удивлена такой реакции фанатов, ведь простые людишки такие предсказуемые:

У всех людей есть свои представления о том, как нужно закончить сериал. А когда всё идёт не так, как им хотелось бы, они начинают возмущаться. Однако «Игра престолов» всегда славилась неожиданными сюжетными поворотами, начиная с казни Неда в первом сезоне. Поэтому обезумевшая королева Дейенерис не должна была стать чем-то столь негативным для фанатов. Разумеется, это шок, но лишь потому что всё пошло не по их плану. Софи Тёрнер, сильная и независимая

Вторит ей и ещё один удовлетворённый финалом — исполнитель роли короля Брана Сломанного Айзек Хемстед-Райт:

Я думаю, такие петиции — странный инфантильный жест. Глупо требовать, чтобы сериал пересняли. Но я стараюсь не думать об этом. Это просто чушь. Айзек «хаос — это лестница» Хемстед-Райт

Однако далеко не все столь беспрекословно поддерживают весьма спорные сценарные ходы Бениоффа и Уайсса. Пострадавшая от их рук больше других Эмилия Кларк, хоть и была весьма осторожна в высказываниях, ясно дала понять, что её устроило далеко не всё:

Я хотела бы увидеть больше анализа и тех прекрасно прописанных сцен между персонажами — мы были бы более чем счастливы смиренно сидеть и смотреть 10 минут разговоров двух людей просто потому, что это прекрасно. Но я не в том положении, чтобы критиковать гениев, написавших за восемь сезонов множество прекрасных вещей. Эмилия Кларк, навсегда Матерь драконов

Так, актриса рассчитывала на большее количество совместных сцен с Миссандеей и на куда более тесное и продолжительное взаимодействие Дени и Серсеи (как и мы все), а также считает, что превращение её в тирана произошло слишком внезапно.