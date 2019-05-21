 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Съёмки полнометражного «Кунг Фьюри» стартуют в июле Microsoft и Sony объединяют усилия в ряде областей Осенью Adult Swim покажет новый мультсериал от Дженнди Тартаковски Новости игр — лучшее за неделю Сёстры Вачовски работают над продолжением «Матрицы»
14
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Софи Тёрнер против фанатов: петиция о пересъёмке «Игры престолов» — неуважение ко всей съёмочной группе

Запущенная на прошлой неделе петиция за пересъёмку восьмого сезона «Игры престолов» менее криворукими шоураннерами собрала более 1,4 млн подписей, и, надо полагать, это число продолжит неуклонно расти по мере просмотра оставшимися зрителями заключительного эпизода.

Понятно, что при таком масштабе народного недовольства сами актёры сериала не могли пройти мимо и воздержаться от комментариев. Громче всех в поддержку создателей кричит Софи Тёрнер, которую концовка, безусловно, более чем устроила:

Я считаю, что все эти петиции — неуважение по отношению к съёмочной группе, сценаристам и режиссёрам, без устали работавшим более 10 лет и потратившим 11 месяцев на съёмки последнего сезона… 50 ночей съёмок. Огромное количество людей работало не покладая рук, а зрители готовы выбросить всё это в мусор только потому, что они получили не того, чего хотели.

Актриса хоть и оскорблена до глубины души, однако не удивлена такой реакции фанатов, ведь простые людишки такие предсказуемые:

У всех людей есть свои представления о том, как нужно закончить сериал. А когда всё идёт не так, как им хотелось бы, они начинают возмущаться. Однако «Игра престолов» всегда славилась неожиданными сюжетными поворотами, начиная с казни Неда в первом сезоне. Поэтому обезумевшая королева Дейенерис не должна была стать чем-то столь негативным для фанатов. Разумеется, это шок, но лишь потому что всё пошло не по их плану.

 
Софи Тёрнер, сильная и независимая

Вторит ей и ещё один удовлетворённый финалом — исполнитель роли короля Брана Сломанного Айзек Хемстед-Райт:

Я думаю, такие петиции — странный инфантильный жест. Глупо требовать, чтобы сериал пересняли. Но я стараюсь не думать об этом. Это просто чушь.

 
Айзек «хаос — это лестница» Хемстед-Райт

Однако далеко не все столь беспрекословно поддерживают весьма спорные сценарные ходы Бениоффа и Уайсса. Пострадавшая от их рук больше других Эмилия Кларк, хоть и была весьма осторожна в высказываниях, ясно дала понять, что её устроило далеко не всё:

Я хотела бы увидеть больше анализа и тех прекрасно прописанных сцен между персонажами — мы были бы более чем счастливы смиренно сидеть и смотреть 10 минут разговоров двух людей просто потому, что это прекрасно. Но я не в том положении, чтобы критиковать гениев, написавших за восемь сезонов множество прекрасных вещей.

 
Эмилия Кларк, навсегда Матерь драконов

Так, актриса рассчитывала на большее количество совместных сцен с Миссандеей и на куда более тесное и продолжительное взаимодействие Дени и Серсеи (как и мы все), а также считает, что превращение её в тирана произошло слишком внезапно.

14 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии
 
Позорный финал «Игры престолов» наблюдало рекордное количество зрителей
 
Джессика Честейн против «Игры престолов»: изнасилование — не способ сделать персонажа сильнее

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 161: Пастор Шлак
 
Кино «Небоскрёб» — постер
 
Аниме «Рыцари и магия» — 01
 
КиноИгры Готовится экранизация культовой игры «Дюк Нюкем»
 
Телеовощи. Выпуск 159: Неудобно
 
Кино Новое кино 24–30 октября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Dauntless - состоялся консольный релиз кооперативного ролевого экшена в духе Monster Hunter, Sony разрешила кроссплейНапугай или пошути, стой или беги - Bandai Namco назвала дату релиза и представила новый трейлер хоррора Man of MedanЗвезды "Игры престолов", Detroit: Become Human и "Дэдпула" стали гостями Comic Con Saint Petersburg 2019. Итоги фестиваляWorld War Z - Saber Interactive рассказала о впечатляющих продажах кооперативного зомби-шутера, представлен хвалебный трейлерОбзор Rage 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru