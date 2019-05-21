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«Куртизанки» — трейлер 3-го сезона с датой выхода

Противостояние борделей продолжается. Стриминговая платформа Hulu выкатила трейлер 3-го сезона костюмированной драмы «Куртизанки». Восьмисерийное продолжение сериала стартует 10 июля.

Драма повествует о работницах лондонских публичных домов XVIII века и вдохновлена необычайно популярным в Георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы. Это история о том, как деятельная и предприимчивая Маргарет Уэллс — хозяйка лондонского борделя и мать двух дочерей-куртизанок — борется с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

В сериале снимаются Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лив Тайлер, Лесли Мэнвилл и другие. В 3-м сезоне к актёрскому составу подключился Альфи Аллен («Игра престолов») в роли Айзека Пинчера.

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступают Мойра Буффини («Джейн Эйр»), Элисон Ньюман, Элисон Оуэн, Элисон Карпентер и Дебра Хейуорд.

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