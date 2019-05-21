На E3 могут показать новую игру от FromSofware и Джорджа Р.Р. Мартина

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Первоисточник: gematsu.com Прямая ссылка на новость:
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Видеоигра по «Игре престолов» всё ещё вполне вероятна

Ещё недавно мы предполагали, что студия FromSofware (Dark Souls, Bloodborne) трудится над игрой по мотивам произведений американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина и под предводительством издательства Microsoft. Однако все предположения разбились об анонс лимитированного издания консолей Xbox One, сделанных в стилистике «Игры престолов».

Но, как оказалось, расстраиваться было рано. Инсайдер сообщает — какой-то японский разработчик действительно уже три года делает эту игру, а ничем не занятой пенсионер Мартин курирует главный её сюжет. Предполагается, что это действительно будет следующий проект FromSofware после Sekiro: Shadows Die Twice. Там, возможно, найдётся место открытому миру и возможности передвигаться на коне. Целью игрока станет убийство ключевых фигур Семи Королевств и раскачка способностей для дальнейших странствий.

Видеоигра по «Игре престолов» всё ещё вполне вероятна

Название игры инсайдер не называет, только аббревиатуру — GR. Предполагается что целиком оно звучит как Great Rune. Полностью о проекте мы, скорее всего, узнаем во время грядущей E3 на конференции Microsoft.

Последняя большая ролевая игра по этой вселенной называлась просто Game of Thrones и она нашла отклик в душе далеко не каждого фаната сериала и книжной саги. В этот раз за дело берутся профессионалы, которые знают толк в том, как убивать персонажей и заставлять игроков страдать перед экранами (в хорошем смысле, а не как в восьмом сезоне сериала).

Что касается самого автора незаконченной саги, то у себя в блоге Мартин заверил, что работа на будущей книгой всё ещё ведётся. На вопросы в духе «когда она выйдет?», «насколько она будет пересекаться с сериалом?» и «почему автор такой ленивый?» он чётких ответов не дал.

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Темы
 
Игра престолов Dark Souls (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
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Подкасты
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