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Первоисточники: www.forbes.comgamerant.com Прямая ссылка на новость:
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Тизер в твиттере Xbox намекает на экшен по «Игре престолов» от авторов Dark Souls?

В официальном твиттере Xbox был выложен небольшой ролик с символикой популярного телесериала «Игра престолов», приправленный столпами огня, чем-то очень похожим на рычание дракона и призывом ждать подробностей.

Казалось бы, возможно, компания просто готовится к запуску нового тиража лимитированных консолей в стиле сериала. Но месяц назад в сети появился слух о том, что компания From Software, подарившая нам серию Dark Souls и недавний хит Sekiro: Shadows Die Twice, объединилась с писателем «Песни Льда и Пламени» Джорджем Мартином для разработки игры в его популярнейшей вселенной. И вот с его учётом твит от работников Xbox становится куда интереснее.

Подтвердятся ли эти слухи сказать сложно, но Microsoft явно стоит поторопиться, потому что премьера финального эпизода 8 сезона «Игры престолов» состоится уже 19 мая, и терпеть с анонсом до E3 было бы опрометчиво.

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Темы
 
Игра престолов
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