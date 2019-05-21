Многосерийный ребут «Правдивой лжи» от Макджи перебрался на Disney+

В позапрошлом году стало известно, что канал Fox заказал в производство пилот телеадаптации культового комедийного боевика Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь». Режиссировать первую серию собирался Макджи («Ангелы Чарли»). О проекте с тех пор ничего не сообщалось, а нынче режиссёр пожаловал в подкаст ColliderLive и лично рассказал, как идут дела у потенциального сериала.

Выяснилось, что многосерийная «Правдивая ложь» перебралась с телеканала Fox на потоковый сервис Disney+. Макджи не только режиссирует, но и займётся сценарием, планируя потратить на его написание всё лето. Предполагается, что сериал будет ребутом, но более точную картину можно будет составить чуть позже, когда появится первая официальная информация от Disney.

Полнометражная экшен-комедия 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кёртис в главных ролях повествует о супругах, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. Фильм в своё время отлично зарекомендовал себя в прокате и давно стал классикой 90-х.