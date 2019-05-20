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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Люди» закрыт после трёх сезонов

Кабельный канал AMC и британский канал Channel 4 приняли обоюдное решение о закрытии многосерийной фантастической драмы «Люди». Третий сезон стал для сериала заключительным. Создатели Сэм Винсент и Джонатан Брэкли сообщили о закрытии в соцсетях, поблагодарив каналы за сотрудничество, а фанатов — за поддержку.

События сериала разворачиваются в параллельной вселенной, где повседневная жизнь человека немыслима без высоких технологий. Обычная семья из Великобритании приобретает синта — робота-прислугу для работы по дому, не догадываясь, к чему это приведёт. Мир становится куда более опасным, когда тонкая грань между людьми и обретшими сознание машинами стирается.

В сериале снимались Эмили Беррингтон, Джемма Чан, Колин Морган, Иванно Джеремайя, Том Гудман-Хилл, Кэтрин Паркинсон, Рут Брэдли, Марк Боннар и другие.

Винсент и Брэкли отвечали за сценарий, а также числились исполнительными продюсерами проекта наряду с Дереком Уэксом и Эммой Кингсман-Ллойд. Производством руководила студия Kudos.

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