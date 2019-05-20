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«Очень странные дела» — отрывок из третьего сезона фантастического триллера

Стриминговый сервис Netflix опубликовал отрывок из третьего сезона «Очень странных дел», намекающий на интригующие взаимоотношения между Билли и миссис Уиллер, которые наверняка не приведут ни к чему хорошему. Фантастический триллер вернётся на телеэкраны 4 июля.

События восьмисерийного третьего сезона разворачиваются летом 1985 года, во время школьных каникул. В продолжении снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Дакре Монтгомери, Кэри Элвис, Майя Хоук, Джейк Бьюзи и Франческа Реале.

Создателями, шоураннерами и главными сценаристами являются Мэтт и Росс Дафферы. Они также режиссируют сериал вместе с Шоном Леви. Троица состоит в команде исполнительных продюсеров вместе с Дэном Коэном и Иэном Патерсоном.

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