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Первоисточник: nerdybirdgames.com Прямая ссылка на новость:
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Новая игра по мотивам «Доктора Кто» выйдет для VR

В сентябре хувианы (как называют поклонников сериала) всего мира смогут примерить на себя личину Доктора. Издатель PlayStack совместно с разработчиком Maze Theory выпустит игру для виртуальной реальности Doctor Who: The Edge of Time.

Maze Theory стремится рассказывать истории с помощью удивительного, инновационного и захватывающего опыта виртуальной реальности. «Доктор Кто» — невероятно увлекательный и долгоиграющий франчайз со страстной и преданной фанбазой по всему миру. Мы стремимся дать им совершенно новый опыт: возможность стать Доктором и почувствовать себя на его месте. И осуществить заветную мечту фанатов — пилотирование TARDIS.

Маркус Морсби, креативный директор Maze Theory

К сожалению, без ложки дёгтя не обошлось. Игрокам предложат взять под управление Тринадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер. Актриса примет участие в разработке, озвучив персонажа.

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Видео Доктор Кто Doctor Who: The Edge of Time
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Новая игра по мотивам «Доктора Кто» выйдет для VR

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