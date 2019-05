Позорный финал «Игры престолов» наблюдало рекордное количество зрителей

Произошло то, в чём вряд ли кто-нибудь сомневался. Ощутить боль в реальном времени от просмотра финала «Игры престолов» собралось рекордное количество зрителей за всю историю канала HBO.

На то, как шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс вобьют последний гвоздь в крышку сериального гроба, решило посмотреть небывалое количество людей — за оглушительным сценарным фиаско под названием «Железный трон» (The Iron Throne) в премьерный вечер наблюдали 19,3 млн зрителей на кабельном канале и его цифровых платформах HBO Now и HBO Go.

Между тем издевательство над повествованием привело в негодование не только бушующую в интернете общественность. Критики высказывают своё разочарование на Rotten Tomatoes, где у 6-го эпизода 8-го сезона есть все шансы перехватить звание худшего эпизода сериала у предыдущего антирекордсмена недельной давности — 5-й серии «Колокола». Сейчас у «Железного трона» всего 51% одобрения от профессиональных рецензентов. Общая оценка 8-го сезона составляет 69% от критиков и 37% от благодарных зрителей.

К слову, нашумевшая онлайн-петиция продолжает набирать массу (уже более 1 млн 300 тыс. подписавшихся), вдобавок своё отношение к финалу аудитория красноречиво выразила на сайте IMDb, оценив серию на 4,5 из 10.