Фёдор Бондарчук издевается над Горшком и Чумным Доктором в трейлере психологического триллера «Калимба»

Эксперимент пошёл не по плану. А может быть, план в том и состоял. Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер многосерийного психологического триллера «Калимба» с Фёдором Бондарчуком, Константином Плотниковым и Сергеем Горошко в основном актёрском составе.

Бондарчук играет таинственного профессора Мещерского, в целях опаснейшего психологического эксперимента собравшего в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Как они себя поведут? Трейлер дарит первое представление о том, как жёстко будут развиваться события.