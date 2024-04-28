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Фёдор Бондарчук издевается над Горшком и Чумным Доктором в трейлере психологического триллера «Калимба»

Эксперимент пошёл не по плану. А может быть, план в том и состоял. Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер многосерийного психологического триллера «Калимба» с Фёдором Бондарчуком, Константином Плотниковым и Сергеем Горошко в основном актёрском составе.

Бондарчук играет таинственного профессора Мещерского, в целях опаснейшего психологического эксперимента собравшего в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Как они себя поведут? Трейлер дарит первое представление о том, как жёстко будут развиваться события.

Теги
ВидеоКалимба
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Источник фотографий: Depositphotos

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