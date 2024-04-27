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«Тёмная материя» — трейлер научно-фантастического триллера о физике, узнающем про другие миры

Источник: Apple TV+

О грядущей премьера сериала «Тёмная материя» (Dark Matter) появилось напоминание в виде трейлера. Научно-фантастический триллер основан на романе Блейка Крауча. Автор также работал над проектом в качестве сценариста, шоураннера и одного из исполнительных продюсеров.

Сериал из девяти эпизодов дебютирует на стриминговом сервисе Apple TV+ 8 мая. Сначала будут выпущены два эпизода, а остальные серии будут выпускать еженедельно до 26 июня.

Сериал расскажет о Джейсоне Дессене — физике, профессоре и семьянине, похищенного в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свою реальность среди поразительного пейзажа жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте реальностей ему предстоит отправиться в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти её от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить — самого себя.

Цитата из пресс-релиза

В роли Джейсона Дессена Джоэл Эдгертон. Роль его жены Даниэлы Дессен исполнила Дженнифер Коннелли. Их сына Чарли Дессена сыграл Оакс Фигли.

 
Теги
ВидеоТёмная материя
Комментарии (6)

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