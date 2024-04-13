Новое затмение: «Героев» снова могут возродить

В то время как супергероика переживает не лучшие времена, снова напомнил о себе оригинальный фантастический телесериал «Герои». Если верить Deadline, создатель шоу Тим Кринг в неделю солнечного затмения предлагает потенциальным покупателям новый сериал во франчайзе — «Герои: Затмение» (Heroes: Eclipsed). Его события развернутся через годы после оригинальна. Обещаются другие герои, открывшие в себе силы, которые изменят их жизни, знакомые злодеи, новые враги и очередное спасение мира. Продать это пробуют NBC наряду со стриминговыми сервисами.

«Герои» выходили на NBC в 2006–2010 годах. Сериал продержался четыре сезона — 77 эпизодов — прежде чем его отменили. Позже зрителей снова вернули в мир шоу: в 2015-м состоялась премьера сериала «Герои: Возрождение», в котором 13 эпизодов. Второго сезона у него не было. Но если кто-то купит «Затмение», то «Героев» ждёт новое возрождение.

Во время полного затмения у обычных людей пробуждаются невероятные способности. Они открывают в себе способность к телепатии, обнаруживают, что умеют летать, могут путешествовать во времени, излучать радиацию, предвидеть будущее. У некоторых даже получается копировать сверхспособности других. Постепенно эти люди осознают, что они должны сыграть решающую роль в предотвращении катастрофы, которая может унести жизни миллионов людей и навсегда изменить мир.