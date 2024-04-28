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«Если вы против чёрного гея Доктора Кто, вы не фанаты» — Шути Гатва ответил своим критиках

Источник: BBC One

В свежем интервью изданию Variety новая реинкарнация знаменитого галлифрейца Шути Гатва продолжает свой славный крестовый поход против людей, застрявших со своим взглядами на франчайз в доисторическом прошлом. В ответ на критику обновлённого образа главного героя, который с нынешних пор чернокожий гей, исполнитель главной роли в грядущих сезонах «Доктора Кто» выдал, по его мнению, базу.

Знаете что? Мой кастинг, как я считаю, вполне логичен. Любой, кого не устраивает тот факт, что Доктора Кто играет не белый гетеросексуал, не настоящий фанат. Получается, вы вообще не смотрели сериал! Потому что в его основе лежит факт регенерации, а Доктор — пришелец. Так почему же его должен играть один конкретный тип людей?

Всё так. Но, конечно, куда правильнее было бы, играй Доктора Кто настоящий галлифреец. Иначе всё равно получается не слишком-то аутентично.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (2)

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