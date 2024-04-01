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Чёрный Доктор Кто зажигает в свежем трейлере своего первого сезона

Злодей-трансвестит, эпичные приключения, слёзы Доктора, накал драмы — вы не сможете всё это не полюбить. В сети появился свежий трейлер 14 сезона «Доктора Кто», где на пост полноценно заступает новый Доктор в исполнении актёра-джекпота Шути Гатвы. Руководит этим балаганом вернувшийся во франчайз Рассел Т. Дэвис.

Важная для прогрессивно-инклюзивной прослойки зрителей премьера состоится 11 мая.

К слову, не так давно вышедший первый трейлер разделил зрительскую аудиторию на апологетов и критиков увиденного — на официальном YouTube-канале фантастического франчайза под роликом идёт нешуточная битва лайков и дизлайков.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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