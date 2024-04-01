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Дэрил и Кэрол снова рискуют в отрывке из второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Постапокалиптические странствия разлученных океаном друзей продолжаются. Официальный YouTube-канал знаменитого зомби-франчайза опубликовал отрывок из второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона». Продолжение с красноречивым подзаголовком «Книга Кэрол» стартует на кабельном канале AMC И его стриминговом сервисе этим летом, но точной даты у премьеры сезона пока нет.

Ну а вотрывке показаны две сюжетных линии. Дэрил (Норман Ридус) устраивает засаду на злодейку во Франции, а Кэрол (Мелисса Макбрайд) пытается разузнать, куда запропастился её боевой товарищ.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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