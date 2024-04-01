Телеовощи. Выпуск 542: Межпространственный Чумазик

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:34 —
|Трейлер второго сезона «Дома Дракона»
|09:57 —
|Тизер «Пингвина»
|17:08 —
|Трейлер «Звёздных войн: Аколита» утопили в минусах
|24:25 —
|Трейлер второго сезона «Интервью с вампиром»
|28:06 —
|Трейлер «Доктора Кто» закидали дизлайками
|31:34 —
|Трейлер фэнтези-сериала «Хроники Спайдервика»
|38:59 —
|«Задача трёх тел» (3 Body Problem) — 1x01—02
|58:19 —
|«Джентльмены» — 1x01—08
|01:08:57 —
|«Люди Икс ’97» — 1x03
|01:25:14 —
|«Непобедимый» — 2x06
|01:36:35 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x06
|01:41:15 —
|«Сёгун» — 1x06
|01:58:21 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1x05
|02:05:37 —
|«Профессия — следователь» — 1x03
|02:16:38 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x01
|02:22:05 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x09
|02:27:11 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x21
|02:36:34 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x05
|02:45:23 —
|«Задача трёх тел» — 1x30
|03:01:17 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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