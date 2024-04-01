Юэн Макгрегор не знает, когда вернётся в «Звёздные войны», но очень хочет опять сыграть Оби-Вана

Юэн Макгрегор один из тех везунчиков, который хочет вернуться в мир «Звёздных войн», где он играет джедая Оби-Вана Кеноби.

Просто его опыт съёмок в первом сезоне именного сериала оказался настолько позитивным, что в свежем интервью актёр подтвердил желание опять сыграть персонажа.

Ещё он сознался в перманентном лукавстве, когда говорил фанатам, что не знает о разработке сериала, чтобы не портить «сюрприз». Но вот сейчас он точно не врёт насчёт осведомлённости о положении вещей:

По правде я несколько лет прикидывался, что ничего не знаю о создании «Оби-Вана Кеноби». Приходилось врать, но сейчас я действительно не в курсе. Пока сигналов в духе «давайте снимем ещё один сезон» из Disney или Lucasfilm не поступало. «Оби-Ван» сделан в формате мини-сериала и людям он понравился, чему я тоже очень и очень рад. Надеюсь, нам дадут шанс продолжить, я практически уверен, что так и будет. Почему-то в это верю. У меня есть ещё несколько лет до того, как стану ровесником Алека Гинесса времён «Новой надежды». Так что есть время рассказать ещё несколько историй.

В сериале главный герой, тайно присматривающий за Люком на Татуине, вынужден спасать и Лею тоже, когда её похищают. Приключение заканчивается повторной схваткой с Дартом Вейдером. Кеноби опять не смог добить своего бывшего ученика и друга, зато облегчил чувство вины.