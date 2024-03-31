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СЕРИАЛЫ
563

Новые сериалы недели: матёрый сыщик Колин Фаррелл и гениальный Эндрю Скотт

Источник: Apple TV+

На повестке дня — сугубо стриминговые и потенциально стоящие зрительского внимания премьеры. Потоковый сервис Apple TV+ презентует детективный мини-сериал «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли, а на цифровой платформе Netflix выйдет целиком первый сезон психологического триллера «Рипли» с Эндрю Скоттом.

Понедельник, 1 апреля

 
Сезон6
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггз, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера

Среда, 3 апреля

 
Сезон4
The CW
Уокер Walker

драма, боевик, детектив

В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон

Создатель Анна Фрике

Корделл Уокер — мучимый чувством вины вдовец, вернувшийся в родной город наводить порядок и растить двоих детей. Криминальная обстановка в Остине не радует, и блюститель порядка вместе с крутой напарницей будет днями и ночами пропадать на работе. Вдобавок Уокера преследуют призраки прошлого и подозрение, что он по-прежнему не знает всей правды о гибели своей жены.

Видео

 
Конец сезона3
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Третий сезон сериала завершится восьмым эпизодом Homecoming.

Видео

Четверг, 4 апреля

 
Премьера+
Showtime
Рипли Ripley

триллер

В ролях Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Элиот Самнер, Маурицио Ломбарди, Маргерита Бай

Toмac Pипли — eдвa cвoдящий кoнцы c кoнцaми жyлик из Hью-Йopкa 60-x. Богатей нaнимaeт глaвнoгo гepoя, дaбы тoт oтпpaвилcя в Итaлию и пoпытaлcя yбeдить eгo cынa-cкитaльцa вepнyтьcя дoмoй. Toмac бepётcя зa этy paбoтy, чтo cтaнoвитcя eгo пepвым шaгoм в cлoжнyю жизнь, гдe пepeплeтyтcя oбмaн, мoшeнничecтвo и yбийcтвo.

Эндрю Скотт снова играет выдающегося плохиша, на этот раз в мнoгocepийной экpaнизaции poмaнoв Пaтpиции Xaйcмит o Toмace Pипли.

Видео

 
Сезон5
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

боевик, приключенческий, драма, фантастика

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Свежая глава культового франчайза повествует об экипаже космолёта «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях к многочисленным и разнообразным дальним мирам команда подвергается различным испытаниям на прочность.

Видео

 
Конец сезона2
Amazon
Неуязвимый Invincible

мультфильм, семейный, фантастика

В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс

Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер

Второй сезон анимационной супергероики по комиксам Роберта Киркмана завершится восьмым эпизодом. Третий сезон проекту обеспечен.

Видео

 
Конец сезона2
HBO Max
Полиция Токио Tokyo Vice

триллер, детектив

В ролях Энсел Элгорт, Кен Ватанабе, Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Сё Касамацу, Элла Румпф

Второй сезон криминальной драмы по мотивам журналистского расследования завершится десятым эпизодом. О возможном продлении пока ничего не сообщают.

Видео

Пятница, 5 апреля

 
Премьера+
Apple TV+
Шугар Sugar

драма, детектив

В ролях Колин Фаррелл, Анна Ганн, Джеймс Кромуэлл, Эми Райан, Сидни Чендлер, Кирби Хоуэлл-Батист

Джон Шугар — матёрый, одолеваемый собственными демонами частный сыщик, который разыскивает таинственно исчезнувшую дочку голливудского продюсера.

Колин Фаррелл заскочил на огонёк к стриминговому сервису Apple TV+ сыграть в мини-сериале с нуарной энергетикой и сюжетом. На выходе получим как минимум очередную хорошо сыгранную роль потрёпанного жизнью детектива-одиночки.

Видео

Воскресенье, 7 апреля

 
Сезон2
MGM+
Маяк 23 Beacon 23

фантастика, драма

В ролях Лина Хиди, Стефан Джеймс, Наташа Мумба, Стивен Рут, Бо Мартыновска

Создатель Зак Пенн

Фaнтacтичecкий тpиллep paccкaзывaeт oб Acтep и Xaлaнe, чьи cyдьбы пepeплeлиcь, пocлe тoгo кaк oни oкaзaлиcь в лoвyшкe нa caмoм кpaю вceлeннoй. Acтep тaинcтвeнным oбpaзoм oтыcкивaeт пyть к мaякy, гдe кopoтaeт cвoи дни, пытaяcь нe coйти c yмa, oдинoкий Xaлaн, cмoтpитeль мaякa. Яpocтнaя битвa xapaктepoв вcкpывaeт нeпpиятный фaкт — y oбoиx гepoeв зa плeчaми мнoгo тёмныx ceкpeтoв.

Видео

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