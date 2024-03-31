Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 марта

Трейлер «Доктора Кто» закидали минусами на YouTube. Да что им не нравится-то?
«Хроники Спайдервика» — трейлер фэнтези-сериала, который создавался для Disney+. Но выпустит его другой стриминговый сервис.
Исполнитель роли Карла из «Ходячих мертвецов» сыграл в фанатском ужастике про Человека-паука (трейлер). У Чендлера Риггза в короткометражке главная роль.
Безумный Роберт Дауни-младший в трейлере шпионской драмы «Сочувствующий». Под стать сюжету.
Капитан Бёрнем на свежих постерах финального сезона «Звёздного пути: Дискавери». Впереди — последняя миссия.
«Эйфория» — всё? Звезда сериала уверена, что третьего сезона не будет. Но HBO продолжает водить всех за нос.
Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра. Они должны были начаться через неделю.
Джереми Реннер между добром и злом в тизере третьего сезона «Мэра Кингстауна». Криминальная драма вернётся на экраны летом.
Лестат и много драмы в трейлере второго сезона «Интервью с вампиром». От одержимости нигде не скрыться, даже в Париже.
Колин Фаррелл рассказывает о своём герое в детективной драме «Шугар» (видео). Премьера состоится в начале апреля.
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