Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 марта

Трейлер «Доктора Кто» закидали минусами на YouTube. Да что им не нравится-то?

Исполнитель роли Карла из «Ходячих мертвецов» сыграл в фанатском ужастике про Человека-паука (трейлер). У Чендлера Риггза в короткометражке главная роль.

«Эйфория» — всё? Звезда сериала уверена, что третьего сезона не будет. Но HBO продолжает водить всех за нос.

Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра. Они должны были начаться через неделю.

Джереми Реннер между добром и злом в тизере третьего сезона «Мэра Кингстауна». Криминальная драма вернётся на экраны летом.

Лестат и много драмы в трейлере второго сезона «Интервью с вампиром». От одержимости нигде не скрыться, даже в Париже.