 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Зак Снайдер вернул себе права на гомоэротический «сиквел» к «300 спартанцам» Marvel предложило взглянуть на последние моменты жизни Джонни Блейза в роли Призрачного гонщика «Дюна 2» и «Кунг-фу панда 4» остаются лидерами американского проката Николас Кейдж наводит постапокалиптический ужас на постере фильма «Судная ночь в Аркадии» Нашёлся сценарист для «Стартрека 4» — финального фильма команды Криса Пайна
• • •
 
СЕРИАЛЫ
115

Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 марта

Источник: Disney+
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

38Трейлер «Звёздных войн: Аколита» на YouTube утопили в минусах

Тоже интересно

0«Tycoвщик Kyнмин в кино» — трейлер фильма-компиляции аниме 2022 года 0«Ветролом» — трейлер аниме про новенького в школе плохишей 23Квентин Тарантино появился в новогодней российской комедии 0«Ты — горничная» — анонс аниме про горничную, ничего не смыслящую в ведении домашнего хозяйства 16Энтони Маки отбил всякое желание смотреть «Капитана Америку: Дивный новый мир»

Далее на КГ

6
Red Dead Redemption 2 против Half-Life 2: BAFTA Games провела голосование среди пользователей на лучших сиквел
 5
Съёмки спин-оффа «Пацанов» поставлены на паузу из-за гибели актёра
 3
Создатели Titan Quest 2 раскрыли некоторые подробности предстоящей игры
 4
«Годзилла и Конг: Новая империя» покоряет прокат, включая китайский
 3
ЕВА-574: Только лев всё понял
 4
Nine Sols — дата выхода и новый трейлер красивой метроидвании
 0
Тизер Rain World: The Watcher — второго DLC к популярному 2D-платформеру
 2
Тизер и релизное окно хоррора Corpse Party II: Darkness Distortion
 14
«Это грёбаный кошмар» — Кристен Стюарт о возможной работе в Marvel
 1
«Пyтeшecтвиe пo дpyгoмy миpy пoд пpeдвoдитeльcтвoм Лyны» — очередной промо-ролик продолжения исекая про призванного стать героем
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Самые ожидаемые российские фильмы 2024 года от «Мастера и Маргариты» до «Майора Грома»
 
Кино Экшен «Расплата 2» с Беном Аффлеком отправился на съёмки
 
Кино «Плохие парни 4» — всё! Съёмки завершены, и Уилл Смит поделился первым кадром
 
Кино Только детей пугать: вышел первый тизер «Домовёнка Кузи» от Сарика Андреасяна
 
Кино Экшен Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом и Ребеккой Фергюсон завершит летний киносезон 2025 года
 
Игры Princess Peach: Showtime! — релизный трейлер новой игры о Принцессе Пич
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 612: KinoKiller, «Красотки в бегах» Итана Коэна, трейлер «Ворона», «Мадам Паутина», «Аргайл»
 
2Ноль кадров в секунду – 518: Чёрный на три процента
 
 
6ЕВА – 573: Бездна интеллекта
 
2Телеовощи – 540: Серийный душнила
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 611: «Дюна 2», «Онегин» Сарика Андреасяна, «Оскар 2024», математика Зака Снайдера, «Дева и дракон»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 119: Что такое «инди-игры»?
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru