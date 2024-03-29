«Эйфория» — всё? Звезда сериала уверена, что третьего сезона не будет

Сериал «Эйфория» сделал звёздами Зендею, Сидни Суини, Джейкоба Элорди и Хантер Шефер, и теперь им попросту уже не до него. В этом дело или нет, но съёмки третьего сезона не могут начаться вот уже два года, и другим актёрам надоело это терпеть. И пока HBO продолжает настаивать, что продолжение по-прежнему в самых ближайших планах, кто-то из актёрского состава на условиях анонимности рубит правду-матку:

С января 2022 года у нас была назначена дата старта съёмок — сначала на март, потом на июнь, потом на январь. И они всё продолжали её двигать каждый месяц. Уже 2 полных года HBO говорит актёрам, что мы вот-вот вернёмся, так что нам приходится отказываться от другой работы. До прошлой недели нам не нельзя было соглашаться ни на какие роли на телевидении. Теперь, когда они поставили производство на паузу, я могу это сделать. Но что самое отстойное, у нас было куда больше шансов выстрелить, когда второй сезон только вышел, а теперь прошло уже 2 года. Я с нетерпением жду возвращения, но не думаю, что оно случится.

В то же время, по информации издания Variety, всё дело в творческих разногласиях. Вроде как первоначальный вариант сценария Сэма Левинсона предполагал пятилетний временной скачок и серьёзные сюжетные линии для персонажей Суини и Элорди. Это не устроило Зендею, мнение которой не мог не учесть шоураннер, и без того переживающий тяжёлые времена после смерти актёра Ангуса Клауда и продюсера сериала Кевина Турена. Переписанный же сценарий не понравился уже HBO.

Как сообщается, канал даже рассматривал возможность замены самого Левинсона, равно как и выпуска вместо третьего сезона полнометражного продолжения. Но действующие контракты как с создателем «Эйфории», так и с её главными звёздами, остановили HBO от необдуманных шагов. И вот, будущее сериала по-прежнему туманно.