Секс, наркотики, Сидни Суини: «Эйфория» стала самым популярным сериалом десятилетия

Пока фанаты «Игры престолов» с ножом в печени пытались пережить пережить предательство Джона Сноу финал сериала от Дэвида Бениоффап и Д.Б. Уайсса, «Эйфория» с Зендеей и Сидни Суини тихой сапой заполучила себе звание самого популярного сериала последнего десятилетия. Так решил «Твиттер».

Только о втором сезоне «Эйфории» было сделано более 20 млн твитов (на 51% больше показателя прошлого года), а сама подростковая драма стала наиболее часто упоминаемым сериалом в США за последние десять лет. Также названы самые популярные персонажи на данный момент: это Феско (Ангус Клауд), Ру Беннет (Зендея) и Нейт Джейкобс (Джейкоб Элорди).

Короче говоря, секс, наркотики, ЛГБТ и сиськи Сидни Суини сделали своё дело. Во многом такой результат связан с популярными хештегами #FexiHive и #EndNateJacobs, а также ставшим мемом челленджем Cassie in HS vs. Me in HS, когда юзеры сравнивают гламурные образы Кейси (Суини) в старшей школе и свои собственные.

«Эйфория», разумеется, уже получила продление на третий сезон.