Подсадили: «Эйфория» продлена на третий сезон

HBO официально продлил сериал «Эйфория» на третий сезон. У проекта отличные рейтинги. История о горстке подростков, закидывающихся всем, чем только можно, чтобы попустило, во втором сезоне удвоила количество зрителей. Возможно, дело даже не в сезоне, а в двух спецэпизодах перед ним — серии получились просто отличными.

Ладно, главный зависимый персонаж там, конечно, только Ру (Зендея), но помимо очевидной линии сериал раскрывает линию зависимости в широком смысле: от любви, общественного мнения, страха осуждения, боязни будущего — всего того, с чем можно столкнуться на этапе взросления (для кого-то, может, и позже).

Сэм Левинсон (режиссёр), Зендея, весь актёрский состав и съёмочная группа «Эйфории» подняли второй сезон на невероятную высоту, бросив вызов условностям и формам повествования, сохранив при этом его суть. Для нас большая честь работать с такой одарённой, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить наше путешествие с ними в третьем сезоне. Франческа Орси, исполнительный директор HBO

Второй сезон «Эйфории» пока не полностью вышел, и съёмки третьего, вероятно, ещё не стартовали, так что дату релиза придётся подождать.