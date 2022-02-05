Сара Джессика Паркер против съёмок Ким Кэттролл в продолжении «Секса в большом городе»

Казалось бы, конфликт Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл — уже история. «Секс в большом городе» закончился, фандом довольствуется тем, что от него осталось, в сериале-продолжении «И просто так» Ким Кэттролл наотрез отказалась возвращаться к роли Саманты, а Сара Джессика Паркер, похоже, только того и ждала. Уж слишком не по душе пришлось актрисе, что Кэттролл про неё в своё время наговорила.

Не думаю, что хочу её возвращения. С её стороны было слишком много публичных эмоциональных высказываний. Я не отвечала на эти заявления, даже их не читала, но мне передавали, что там написано. Сара Джессика Паркер, старается избегать конфликтов

В «И просто так» между Кэрри и Самантой сохранились дружеские отношения. Они иногда обмениваются эсэмэсками, а в конце сезона даже договорились о встрече. Интересно вышло. По сюжету Саманта уехала в Лондон, а о встрече договорились в Париже. Но что такое расстояние, когда речь идёт о настоящей дружбе?

Конфликт с Кэттролл — далеко не главная проблема в сериале. На фоне секс-скандала и шума вокруг небинарного персонажа это даже мелочь. Но с таким отношением понятно одно — даже если «И просто так» продлят на второй сезон, скорее всего, с персонажем Саманты дальше эсэмэсок дело не двинется.