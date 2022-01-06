Прощайте, мистер Биг! Создатели «И просто так» удалили камео Криса Нота из сериала

После недавних обвинений актёра в изнасилованиях из продолжения «Секса в большом городе» вырезали камео исполнителя роли мистера Бига Криса Нота . В проекте «Уравнитель» Нота тоже больше не будет. HBO

Никто не мог предвидеть таких последствий. Кроме сценаристов «И просто так». Спойлер! Они как знали, убив мистера Бига в первой серии, устроив ему сердечный приступ во время тренировки на велотренажёре Peloton. Фанаты были в шоке. Акции компании по производству тех самых тренажёров резко упали. Чтобы спасти ситуацию, по горячим следам агентство вирусной рекламы Райана Рейнольдса выпустило ролик тренажёров, где откровенно высмеивают смерть мужчины мечты Кэрри Брэдшоу, показывая «настоящую» версию развития событий. Мистер Биг не умер, а сбежал с фитнес-тренершей Аллегрой. Как говорится в рекламе: «И просто так… он жив».

Чего не скажешь о карьере Нота. Но у сериала и без того проблем хватает. Актрис называют старыми, идеи вторичными, да и проект признают в целом не резонирующим со временем. Синтия Никсон даже возвращаться в него не хотела, но передумала, и хорошо, иначе каст лишился бы не только Ким Кэтролл.

Критики, конечно, перегибают, с проектом далеко не всё так плохо. Но да, второй сезон под вопросом — «И просто так» сильно подкосил секс-скандал и смерть Уилли Гарсона, который играл в сериале Стэнфорда Блэтча. Убить сразу двух персонажей сценаристы, очевидно, не могли, поэтому по-другому обыграли отсутствие в проекте лучшего друга Кэрри.