Кристин Дэвис рассказала о своих пробах на Монику из «Друзей»

Звёздный час Кристин Дэвис настал, когда она получила роль Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе». Большая удача на самом деле стала результатом долгих попыток — актриса рассказала, что была одной из 8 тыс. претенденток на роль Моники в культовых «Друзьях». В итоге всех обошла Кортни Кокс.

В то время мы с Кортни ходили в один класс по йоге и много времени проводили вместе. Как-то раз Кортни спросила: «Хотите пойти купить машину вместе со мной?» Мы подумали: «Ого, покупка машины!» Судя по всему, это совпало с записью пилотного эпизода. Кортни сказала: «Мы сняли пилот, и мне он очень нравится! Думаю, я куплю Porsche». И мы такие: «Надо же, она серьёзно?» Это был пилот «Друзей», и с сериалом всё сложилось хорошо.

У Кристин Дэвис в итоге всё тоже весьма неплохо. Она до сих пор воплощает на экране образ Шарлотты — теперь уже в продолжении «Секса в большом городе» под названием «И просто так».