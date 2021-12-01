Три героини и небинарный человек в трейлере возвращения «Секса в большом городе»

Всё возможно, если даже 20 лет спустя рядом твои верные подруженьки. Стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер многосерийного сиквела «Секса в большом городе». Мини-сериал под названием «И просто так» с главным героинями в солидном возрасте стартует 9 декабря.

Все желающие окунутся в хронику современного Нью-Йорка, где по-прежнему обитают Кэрри, Миранда и Шарлотта — все по-своему состоявшиеся главные героини известной комедийно-романтической истории. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернулись к своим ролям, а место отказавшейся поучаствовать в воссоединении Саманты (Ким Кэролл) занял небинарный человек Сара Рамирес.