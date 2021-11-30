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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Она возвращается! Вышел тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Настало время больших перемен в мире ретро-стендапа, и мы даже знаем имена реформаторов. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел» и заодно объявил дату его премьеры. Долгожданное возвращение комедии с Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн состоится 18 февраля.

На дворе 1960-й, мир меняется, а вместе с ним меняется и сцена. Уже не новичок в стендапе, Мидж (Броснахэн) готова совершенствоваться, чтобы встретить новые вызовы в своём непростом ремесле женщины-комика во всеоружии, но проблем и конфликтов не избежать. Её семья и друзья по-прежнему с предубеждением относятся к главной страсти Мидж Мейзел.

И постер четвёртого сезона:

Постеры сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Теги
ВидеоУдивительная миссис МейзелAmazonТрейлерПостер
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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