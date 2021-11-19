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Второй сезон «Благих знамений» дополнил свой актёрский состав

Источник: BBC Studios

Недавно стартовавшие в Шотландии съёмки второго сезона «Благих знамений» обходятся, конечно, не только исполнителями главных ролей Дэвидом Теннантом (Кроули) и Майклом Шином (Азирафель). Правда, до сих пор об остальном касте продолжения шоураннер Нил Гейман и BBC Studios не распространялись. Зато теперь стало известно, что в актёрском составе второго сезона официально числятся Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит и Нина Сосанья.

Некоторые из вышеперечисленных актёров во втором сезоне будут играть новые роли, однако пока неизвестно, кого именно ждёт перевоплощение в других персонажей и кто эти персонажи такие. Уточняющая информация появится позже.

С обязанностями шоураннера Гейману помогает справляться Дуглас Маккиннон — режиссёр первого и второго сезонов. Оба также выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Робом Уилкинсом из Narrativia, Джоном Финнимором и главой отдела комедии BBC Studios Productions Джошем Коулом, при этом Гейман и Финнимор отвечают за сценарии свежих эпизодов. Второй сезон продюсируют Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation и Narrativia.

Теги
Благие знаменияAmazon
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