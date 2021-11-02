Демонический Дэвид Теннант и ангельский Майкл Шин на первых кадрах второго сезона «Благих знамений»

Эти снимки холодным ноябрьским вечером согреют сердца поклонников «Благих знамений» — в сети появились первые фото из второго сезона экранизации одноимённого фэнтези Терри Пратчетта и Нила Геймана. Кадр из продолжения и закадровое фото демонстрируют самое главное — дружеские посиделки Кроули (Дэвид Теннант) и Азирафеля (Майкл Шин).

Анонсированное этим летом продолжение будет опираться на случившееся много лет назад обсуждение соавторами возможного второго романа о приключениях необычных друзей, сумевших предотвратить конец света. Гейман заверил, что этих наработок вполне достаточно для второго сезона.

Нил Гейман и Дуглас Маккинон выступают шоураннерами проекта, притом Маккинон по-прежнему отвечает за режиссуру. Сценарий второго сезона Гейман написал совместно с Джоном Финнемором; оба числятся исполнительными продюсерами сериала. Производство курируют BBC Studios и Amazon Studios