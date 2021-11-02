Агенты Дэмиан Льюис и Гай Пирс на первом кадре драмы «Шпион среди друзей»

Издание Variety опубликовало эксклюзивный первый кадр из шпионской драмы под красноречивым названием «Шпион среди друзей». На снимке главные герои мини-сериала в исполнении Дэмиана Льюиса и Гая Пирса. Познакомиться с их персонажами зрители смогут следующей осенью.

Шестисерийный проект по книге A Spy Among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal автора Бена Макинтайра расскажет драматизированную историю Николаса Эллиотта (Льюис) и Кима Филби (Пирс) — коллег и давних друзей. Во времена холодной войны оба служили в MI6, при этом Филби был двойным агентом КГБ.

Создателем проекта выступает Александр Кэри; он также числится исполнительным продюсером мини-сериала вместе с Патриком Спенсом и Ником Мёрфи, который выступает режиссёром. Производством занимаются Sony Pictures Television, ITV Studios и Veritas Entertainment Group. Съёмки проходят в Лондоне, а позже переберутся в Румынию.