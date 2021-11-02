Олег Тактаров и Арина Фёдорова в трейлере комедии «Саня, газуй!» про девушку-автослесаря

В сети появился набор промо-материалов свежего отечественного проекта — многосерийной комедии «Саня, газуй!» о девушке, влюблённой в автомобили. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko и на других цифровых площадках в это воскресенье, 7 ноября.

Сане (Арина Фёдорова) 18 лет и она автослесарь. Благодаря отцу девушка всё детство провела в гараже и теперь чинит авто в родном посёлке. Счастливый случай знакомит её с владельцем автосервиса (Олег Тактаров) из большого города, и он предлагает Сане работу. На новом месте главной героине предстоит пройти через многое, чтобы доказать себе и остальным, что она не зря выбрала свою профессию.

В сериале также снимаются Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов, Ольга Тумайкина, Сергей Баталов, Ирина Темичева и другие.

И постер: