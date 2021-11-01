Первый взгляд на звёзд «Игры престолов» и «Полового воспитания» в драме от создателя «Острых козырьков»

BBC One анонсировал новый проект — драму «САС: Неизвестные герои» от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, собравшую в своём составе хет-трик из молодых и перспективных британцев. Главные роли в сериале о создании Специальной авиадесантной службы исполняют Коннор Суинделлс («Половое воспитание»), Альфи Аллен («Игра престолов») и Джек О’Коннелл («Молокососы»), чью компанию разбавят София Бутелла («Мумия», «Kingsman: Секретная служба») и Доминик Уэст («Прослушка»).

А вот и первые кадры:

Согласно официальному синопсису, действие сериала развернётся в Каире 1941 года. Дэвид Стирлинг (Суинделлс) — эксцентричный молодой офицер, госпитализированный после неудачных учений, скучает. Убеждённый, что традиционные отряды коммандос не работают, он придумывают радикальный план, противоречащий всем общепринятым правилам современной войны. Он пытается собрать небольшой отряд из самых стойких, суровых и смелых солдат, который устроит хаос в тылу врага. Больше повстанцы, нежели солдаты, члены команды Стирлинга столь же сложны и безрассудны, сколь храбры и героичны.

«Неизвестные герои» отправятся на BBC One в следующем году.