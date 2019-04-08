Джек О’Коннелл составит компанию Колину Фарреллу в мини-сериале «Северные воды»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеэкранизация романа Иэна Макгуайра «Северные воды» (The North Water) обзавелась исполнителем второй главной роли — наряду с записавшимся в проект в феврале Колином Фарреллом («Дамбо») в мини-сериале снимется Джек О’Коннелл («Забытые богом»).

События четырёхсерийного триллера разворачиваются в конце 1850-х годов. Опальный военный хирург Патрик Самнер (О’Коннелл) нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл), чьи жестокость и аморальность помогают ему выживать в окружающей его реальности. Так, пытаясь сбежать от ужасов прошлого, Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата. В поисках искупления он ведёт суровую борьбу за выживание в арктической пустыне.

Сценарием и режиссурой занимается Эндрю Хэй («45 лет», «ОА»). Производство на контроле у See-Saw Films и Rhombus Media. Съёмочный процесс стартует осенью.