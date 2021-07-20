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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Трейлер третьего сезона «Полового воспитания» рекламирует школу Мурдейл

Выбирай Мурдейл. Если ты британский школьник, конечно же. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер третьего сезона «Полового воспитания», замаскированный под рекламу школы Мурдейл. Кадры из продолжения он не показывает, зато наглядно демонстрирует динамику между персонажами в третьем сезоне, который выходит 17 сентября.

Новы учебный год принесёт главным героям сериала много новых открытий и отметится важной переменой — школу возглавит директриса Хоуп Хэддон (Джемайма Кёрк), железно настроенная вернуть учебному заведению былую славу.

В сериале также снимаются Эйса Баттерфилд, Эмма Маккей, Нкути Гатва, Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Таня Рейнольдс, Микаэл Персбрандт, Патриция Эллисон, Крис Дженкс, Джордж Робинсон, Алистэр Петри и другие.

Создателем и сценаристом проекта выступает Лори Нанн. Третий сезон срежиссировали Бен Тейлор («Катастрофа») и Руньяраро Мапфумо.

Теги
ВидеоПоловое воспитаниеNetflixТрейлер
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