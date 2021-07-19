Эпическому фэнтези эпический постер! Netflix показал плакат анимационного экшена «Властелины вселенной: Откровения»

Стартующий уже на этой неделе анимационный фэнтези-эпик Кевина Смита «Властелины вселенной: Откровения» обзавёлся официальным постером, в полной мере отражающим монументальность повествования. Уровень ностальгических настроений у поклонников оригинального мультсериала просто обязан подскочить на пару градусов.

Первые пять эпизодов выходят на цифровой платформе Netflix 23 июля.

Принц Адам (он же Хи-Мен) продолжит воевать с архизлодеем Скелетором за судьбы погибающей от магического истощения Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы раскрыть тайну Меча Силы и спасти от гибели вселенную.